Людмила Киченок вышла во второй раунд парного разряда Australian Open-2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко одолела первый круг соревнований в Мельбурне. В свою очередь Ангелина Калинина зачехлила ракетку и в турнире среди пар.

Australian Open, 1-й раунд, парный разряд, женщины

Калинина/Шмидлова – Наварро/Шнайдер – 0:2 (5:7, 0:6)

Л. Киченок/Остапенко – Бектас/Дэй – 2:0 (6:4, 7:6)

Первой на корте вместе со словачкой Анной Каролиной Шмидловой появилась Калинина. Они в двух сетах уступили дуэту американки Эммы Наварро и нейтральной россиянки Дианы Шнайдер. В первой партии ожесточенная борьба продолжалась до последнего, но украинско-словацкая пара все же проиграла. Во второй же странный с геополитической точки зрения дуэт повесил Калининой и Шмидловой "баранку" за 25 минут.

Зато путевку в следующий раунд завоевала главная надежда Украины в парных соревнованиях. В первом сете ключевым стал пятый гейм. В нем Киченок с Остапенко внешне легко оформила брейк и впоследствии воспользовались этим стратегическим преимуществом на собственных подачах.

Во второй же партии представительницы США Эмина Бэктас и Кайла Дэй решили реваншироваться. Начали американки с двух выигранных геймов подряд. Украинка с латышкой попытались ответить обратным брейком. Впрочем, с еще одним набранным на подаче Киченок с Остапенко пунктом дуэт Бектас-Дэй повел 4:1.

С непростого положения союз латвийки и украинки вышел с честью. Они перевели матч в тай-брейк. А уже там более опытный дуэт теннисисток сумел дожать пару из Штатов (7:3). В следующем круге Киченок с Остапенко встретятся с хозяйками соревнований Кимберли Биррелл и Оливией Гадецки (19 января).