ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Будь-який перетин військовими РФ кордону з Україною США розцінять як військове вторгнення, - Псакі

Новость на русском →
США, Четвер 20 січня 2022 07:05
Будь-який перетин військовими РФ кордону з Україною США розцінять як військове вторгнення, - Псакі Фото: прес-секретар Держдепартаменту США Дженніфер Псакі (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Білий дім вважатиме "новим вторгненням" Росії в Україну будь-який перетин російськими військами українського кордону. З такою заявою виступила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Псакі.

"Президент Байден чітко говорив російському президенту: якщо будь-які військові сили РФ перетнуть український кордон, це буде новим вторгненням, і на це буде дана швидка, жорстка і єдина відповідь з боку Сполучених Штатів і їх союзників", - наголошується в заяві Псакі.

Прес-секретар зазначила, що у Москви є "великий досвід стратегії агресії, крім військових дій". Вона навела приклади - це "кібератаки і тактика використання нерегулярних збройних формувань".

За словами Псакі, Байден підтвердив, що на подібні дії "буде дана рішуча, дзеркальна і єдина відповідь".

Раніше ми писали, що Байден допустив, що Росія вторгнеться в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джен Псакі Вторгнення Росії до України
NEWS
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом