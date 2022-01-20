Будь-який перетин військовими РФ кордону з Україною США розцінять як військове вторгнення, - Псакі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Псакі.

"Президент Байден чітко говорив російському президенту: якщо будь-які військові сили РФ перетнуть український кордон, це буде новим вторгненням, і на це буде дана швидка, жорстка і єдина відповідь з боку Сполучених Штатів і їх союзників", - наголошується в заяві Псакі.

Прес-секретар зазначила, що у Москви є "великий досвід стратегії агресії, крім військових дій". Вона навела приклади - це "кібератаки і тактика використання нерегулярних збройних формувань".

За словами Псакі, Байден підтвердив, що на подібні дії "буде дана рішуча, дзеркальна і єдина відповідь".