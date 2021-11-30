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Ляшко про можливість локдауну в Україні через COVID: нічого не можна виключати

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Вівторок 30 листопада 2021 18:32
Ляшко про можливість локдауну в Україні через COVID: нічого не можна виключати Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, чи можливий повторний локдаун в Україні у разі погіршення ситуації. Сьогодні в країні є усі можливості, аби уникнути цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Віктора Ляшка.

Ляшко відзначив, що не виключає введення локдауну у разі погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Однак, міністр зауважив, що сьогодні в країні є вакцини та препарати прямої дії, які можуть допомогти уникнути цього. Також влада вводить певні обмежувальні заходи, аби контролювати поширення вірусу.

"Нічого не можна виключати. Я б не говорив, що можливий жорсткий карантин, як у 2020 році. Сьогодні є вакцини, і є препарати прямої дії. Ми вживаємо певні обмежувальні заходи. Деякі країни закриваються. Поки що є певна невідомість. Все невідоме досить швидко стане відомим. Після цього будуть ухвалювати рішення", - відзначив Ляшко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про оновлені правила карантину, які набирають чинності вже з 6 грудня.

Також РБК-Україна повідомляло, що шість регіонів України вже готові вийти з червоної "зони".

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