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Ляшко вимагає від ГПУ порушити справу проти Геруса за державну зраду

Новини » Політика     18.11.2019 - 12:47
Ляшко вимагає від ГПУ порушити справу проти Геруса за державну зраду
Фото: Олег Ляшко (rada.gov.ua)

Ляшко нагадав, що проти нього ГПУ порушила кримінальну справу за бійку з Герусом

Проти глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса має бути порушено кримінальну справу за зраду національних інтересів і зловживання владою. Про це написав екс-депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

"Я вимагаю від ГПУ, СБУ, НАБУ порушити проти російського "слуги" Геруса кримінальну справу за зраду і зловживання владою", - написав Ляшко.

Він нагадав, що проти нього Генпрокуратура порушила кримінальну справу за бійку з Андрієм Герусом, "дії якого завдають шкоди інтересам держави і знищують вітчизняну енергетику". На думку депутата, саме діяльність голови енергетичного комітету ВР повинна зацікавити силовиків.

"Генпрокурор Рябошапка по команді Зеленського фальсифікує проти мене кримінальну справу за те, що Радикальна партія бореться проти російської енергетичної агресії. Наведений "слугою" Герусом російський троянський кінь вже завдав і продовжує завдавати величезної шкоди національним інтересам України - зупиняється наше виробництво, українські енергетики і шахтарі втрачають роботу і змушені емігрувати за кордон, за виведені з України гроші фінансується бюджет країни-агресора. Така політика влади робить Україну дуже слабкою і повністю залежною від Росії", - написав Ляшко.

Ляшко вимагає від ГПУ порушити справу проти Геруса за державну зраду

Фото: facebook.com/O.Liashko

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Однак з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту.

За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн квтг на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу.

Раніше керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук визнав, що через зростання імпорту електроенергії з РФ довелося обмежувати виробництво електроенергії на українських станціях. А президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець повідомив, що імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, а обсяг російської, що подається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.

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Новини України Олег ЛяшкоГПУАндрій Герус
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