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Ляшко назвав області України, яким не потрібний локдаун

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 04:37
Ляшко назвав області України, яким не потрібний локдаун Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Наразі немає потреби запроваджувати локдаун на всій території України. Оскільки декілька областей запровадили карантинні обмеження раніше, ситуація із захворюваністю коронавірусом там стабілізувалася.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske.

За його словами, в Івано-Франківській області, в якій в середині лютого запровадили карантинні обмеження, ситуація стабілізувалася і захворюваність пішла на зниження.

"Тому сьогодні говорити, що потрібно закривати всю Україну (не можна, - ред.). Для Івано-Франківської області запізно, бо вони зробили це раніше. Така ж сама ситуація в Закарпатській області", - сказав Ляшко.

Він додав, що покращення ситуації спостерігається в Чернівцях та Житомирській області, яка також однією із перших зайшла в карантинні обмеження.

"Київ показує стабілізацію. Вчора був перший день, коли не було зростання кількості госпіталізованих і випадків", - зазначив головний санітарний лікар.

Ляшко наголошує, що локдаун на всій території України не потрібний. Зокрема, ситуація з коронавірусом в Херсонській та Кіровоградській областях наразі стабільна. В Черкаській області ліжка з киснем заняті на 36%.

Натомість міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні найбільш складна ситуація з коронавірусом склалася в Києві і в Одесі.

РБК-Україна писало, що впродовж останнього тижня в Україні спостерігається суттєве зниження темпів зростання кількості нових випадків коронавірусу.

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