Ляшко назвав області України, яким не потрібний локдаун

Наразі немає потреби запроваджувати локдаун на всій території України. Оскільки декілька областей запровадили карантинні обмеження раніше, ситуація із захворюваністю коронавірусом там стабілізувалася .

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske .

За його словами, в Івано-Франківській області, в якій в середині лютого запровадили карантинні обмеження, ситуація стабілізувалася і захворюваність пішла на зниження.

"Тому сьогодні говорити, що потрібно закривати всю Україну (не можна, - ред.). Для Івано-Франківської області запізно, бо вони зробили це раніше. Така ж сама ситуація в Закарпатській області", - сказав Ляшко.

Він додав, що покращення ситуації спостерігається в Чернівцях та Житомирській області, яка також однією із перших зайшла в карантинні обмеження.

"Київ показує стабілізацію. Вчора був перший день, коли не було зростання кількості госпіталізованих і випадків", - зазначив головний санітарний лікар.

Ляшко наголошує, що локдаун на всій території України не потрібний. Зокрема, ситуація з коронавірусом в Херсонській та Кіровоградській областях наразі стабільна. В Черкаській області ліжка з киснем заняті на 36%.