Ляшко: треба не начальників на митниці міняти, а перекрити контрабанду

Фото: Олег Ляшко (rada.gov.ua)

У новій Раді Ляшко хоче перекрити контрабанду

Замість того, щоб міняти начальників митниці, треба перекрити контрабанду. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко на текстильній фабриці у Рівненській області, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Щоб на підприємствах платили нормальну зарплату – треба державна підтримка. А зараз держзамовлень немає, кредитів дешевих немає, нічого немає. Та підприємці й не хочуть тих держзамовлень, бо зв’яжися з державою – одні проблеми. Завтра черга буде перевіряючих. Три копійки заробив, а 30 – хабаря треба дати, щоб відстали. Тому дуже важливо, щоб була державна підтримка і люди працювали, як на цьому підприємстві. Починалося виробництво з 10 швачок, а сьогодні вже 300 людей. Чим більше таких підприємств - тим краще для держави, бо молодь не виїжджатиме за кордон", - переконаний Ляшко.

Крім того, лідер РПЛ вимагає від влади перекрити контрабанду, щоб вітчизняні підприємства не втрачали прибутки.

"Ви тут пахаєте, податки платите, роботу людям даєте, а вони контрабанду без податків з Польщі чи ще звідки везуть, а потім продають її втричі дешевше. Ця контрабанда вбиває ваше підприємство і тисячі таких по Україні. Тому треба не начальників на митниці міняти, а перекрити контрабанду. Не буде контрабанди – ви зможете в 10 разів більше продавати своєї продукції і платити більші зарплати. Тому моє завдання в новому парламенті – перекрити контрабанду і навести порядок в країні", - сказав Ляшко.