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У Львівській області перекрили наркобізнес з багатомільйонним обігом

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Львів, Середа 30 червня 2021 16:42
У Львівській області перекрили наркобізнес з багатомільйонним обігом Фото: У Львівській області перекрили наркобізнес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національна поліція України затримала організатора та 15 учасників масштабної контрабанди наркотиків. Внаслідок 64 санкціонованих обшуків було вилучено наркотиків на суму 110 млн гривень.

Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними правоохоронців, організована група з транснаціональними зв’язками сформувалася на території Львівської області. Учасники наркобізнесу займалися виготовленням та розповсюдженням психоактивних лікарських препаратів як на території України, так і за кордоном. Зокрема, незаконна діяльність приносила злочинцям більше ніж 5 млн гривень щомісячно.

Під час обшуків, правоохоронці вилучили:

  • 46,2 кілограма димедролу, канабісу, марихуани;
  • 16 поліпропіленових місткостей з прозорою рідиною об'ємом близько 200 літрів;
  • 5 пластикових місткостей із рідиною оранжевого кольору з напівфабрикатом метадону;
  • готівкові кошти в сумі 33600 доларів, 1500 євро, 314 тисяч гривень, 900 російських рублів і 10 денаріїв;

“Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень", - повідомляє пресслужба.

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наркотики полиция контрабанда
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