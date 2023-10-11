ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове мужчину силой отвезли в ТЦК. Начата служебная проверка

Среда 11 октября 2023 15:02
UA EN RU
Во Львове мужчину силой отвезли в ТЦК. Начата служебная проверка Фото: Во Львове гражданского силой отвезли в ТЦК. Начата служебная проверка (zoda.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сетью распространилось видео, на котором якобы работники ТЦК силой задержали мужчину и отвезли в ТЦК. Начата служебная проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского областного ТЦК и СП.

Что случилось?

Как утверждают местные Telegram-канал, мужчина был задержан на глазах у свидетелей. После этого его отвезли в ТЦК на Липинского.

В частности, якобы известно, что мужчина приехал во Львов из столицы. В военкомате ему провели медицинское обследование, а уже утром его отправили на полигон в Ривненской области.

Начата служебная проверка

"Сетью распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка", - пишет пресс-служба.

Не первый случай

Недавно появилось также видео избиения мужчин в стенах тернопольского военкомата. Государственное бюро расследований внесло сведения о событиях в Единый реестр досудебных расследований, было начато расследование. В частности городской голова Тернополя Сергей Надал призвал к корректному отношению к тернополянам, которые являются мобилизованными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов
NEWS
Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать