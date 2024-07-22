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Во Львове в последний путь провожают Ирину Фарион (фото, видео)

Понедельник 22 июля 2024 16:32
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Во Львове в последний путь провожают Ирину Фарион (фото, видео) Прощание с Ириной Фарион (скриншот: youtube.com/@SuspilneLviv)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Во Львове 22 июля прощаются с известным языковедом и общественным деятелем Ириной Фарион, которая погибла в результате вооруженного нападения накануне. На похороны собрались сотни человек.

РБК-Украина рассказывает, как проходит прощание с языковедом.

Прощание с Ириной Фарион

Прощание с Фарион началось в 14:00 во вторник, 22 июля, в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Во Львове в последний путь провожают Ирину Фарион (фото, видео)

Попрощаться с Фарион пришли близкие, знакомые и просто неравнодушные (скриншот: youtube.com/@tsn)

Сотни украинцев несли на прощание цветы и плакаты с известнейшими ее цитатами.

Некоторые пришли с национальными и оуновскими красно-черными флагами.

Во Львове в последний путь провожают Ирину Фарион (фото, видео)

В храме собралось немало людей (скриншот: youtube.com/@SuspilneLviv)

Люди периодически восклицают: "Слава Украине", "Героям слава", "Слава Ирине Фарион", а также "Язык имеет значение".

Перед машиной с телом общественного деятеля активисты несут плакат с ее фразой: "Я не боюсь своей смерти, потому что такие, как я, своей смертью не умирают".

Во Львове в последний путь провожают Ирину Фарион (фото, видео)

Прощальная процессия (скриншот: youtube.com/@tsn)

Дочь Фарион во время прощания заявила, что Украина потеряла свою верную дочь, которая "боролась в тылу за украинский язык".

Известного языковеда похоронят на центральной аллее Лычаковского кладбища - на поле №22, вблизи могилы Владимира Ивасюка.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Покушение на Ирину Фарион совершили 19 июля у ее дома во Львове. Неизвестный мужчина выстрелил женщине в висок.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей сделали операцию и поместили под аппарат ИВЛ.

Через несколько часов медики сообщили о смерти Фарион.

Правоохранители квалифицировали дело как умышленное убийство. Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству.

Следствие рассматривает несколько мотивов убийства: общественная/политическая деятельность и личная неприязнь, а также так называемый "русский след".

Напомним, ранее мы рассказывали, чем украинцам запомнилась Ирина Фарион.

Читайте также, как украинские звезды отреагировали на ее убийство.

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