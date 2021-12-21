Під Львовом завершили реконструкцію басейну олімпійського стандарту для дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Басейн був збудований ще у 1989 році, і довгий час перебував у незадовільному стані. Три роки тому почали реконструкцію, але завершити її вдалося лише зараз, завдяки програмі президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Вартість реконструкції склала 26,9 млн гривень, з яких 15,6 млн надійшло з державного бюджету. В ході реконструкції утеплили фасад, замінили двері та вікна, відремонтували дах і стіни, замінили комунікації.

"Реалізація проекту створить умови для проведення тренувальних занять 150 вихованців ДЮСШ, а також дасть можливість проводити спортивні змагання з водних видів спорту місцевого, районного, обласного, державного рівнів. Діти мають зростати не тільки освіченими, а й фізично здоровими", - прокоментував голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький.

Крім басейну, де навчатимуть плавання дітей, також працюватиме басейн для дорослих з 25-метровими доріжками.