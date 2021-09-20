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У Львові посеред вулиці через замикання кабелю загорівся газ

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Львів, Понеділок 20 вересня 2021 16:17
У Львові посеред вулиці через замикання кабелю загорівся газ Фото: у Львові посеред вулиці через замикання кабелю загорівся газ (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Сергій Пишкін

Близько о 8:30 в центрі Львова виникла пожежа посеред вулиці. Через пошкодження електрокабелю загорівся газ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.

За словами речника ПАТ "Львівгаз" Петра Лукіянчука, пожежа виникла через пошкодження високовольтного кабелю, який струмом прошив газову мережу.

Вогнеборці деякий час не могли приступити до гасіння пожежі через невимкнуту напругу. Осередок дороги також було обмежено для проїзду.

Відповідно до слів мешканців будинку, минулого тижня вони скаржились до аварійної служби через запах газу на вулиці. Аварійники, зі свого боку, розкопали яму біля будівлі та залишили її. Саме в цьому місці сьогодні виникло загоряння газу.

Фото: у Львові посеред вулиці через замикання кабелю загорівся газ (t.me/lvivpatrolpolice)

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