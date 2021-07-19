У Львові обвалилася частина будинку, є жертва
Фото: (t.me/dsns_telegram)
У понеділок, 19 липня, у Львові обвалилася стіна нежитлового будинку. Під завалами рятувальники виявили тіло чоловіка, його особа встановлюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
О 16:39 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Львові на вулиці Руська, 8 сталося руйнування стіни нежитлового будинку.
На місце події направили пожежно-рятувальні підрозділи Львова, які проводили розбір зруйнованих конструкцій.