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У Львові госпіталізували студента, який повернувся з Китаю

Новини » Суспільство     28.01.2020 - 06:36
У Львові госпіталізували студента, який повернувся з Китаю
Ілюстративне фото (twitter.com/NoviniteEU)

Медики госпіталізували його й ізолювали в окремому боксі

У Львові госпіталізували юнака, який повернувся з навчання з Китаю, де від від спалаху коронавіруса померли 100 осіб. Про це розповів заступник керівника ДУ Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України Олег Когут під час брифінгу.

За його словами, перші аналізи свідчать про відсутність коронавірусу з Китаю, але спеціалісти проводитимуть остаточні дослідження.

"Симптоматика у нього незначна, навіть температури немає, а хворий він з 23 числа, ще будучи в Китаї він відчув себе не зовсім добре - у нього з’явився нежить і кашель, але якихось інших симптомів не було", - розповів Когут.

Не зважаючи на те, що юнак навчається далеко від міста Ухань, медики швидкої госпіталізували його й ізолювали в окремому боксі. Ретельні дослідження будуть проведені 28 січня.

Когут наголосив, що навіть якщо виявиться, що це саме коронавірус, то його "вогнище" вже локалізоване - юнак перебуває в боксованій палаті в інфекційному стаціонарі й "від нього вже ніхто не заразиться".

Він розповів, що 19-річний студент прилетів з Китаю до Варшави, звідки вже їхав до Львова автобусом. Зараз намагаються встановити і водія перевізника,і пасажирів, які контактували з хлопцем. Крім того, його мати зараз також в лікарні, однак без ознаків захворювання.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з'являться тест-системи для пришвидчення діагностики коронавірусу.

Нагадаємо, що уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавіруса. Зокрема, з 26 січня в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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