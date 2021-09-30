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У Львові електросамокат визнали транспортним засобом. Суд оштрафував водія через ДТП

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Львів, Четвер 30 вересня 2021 17:23
У Львові електросамокат визнали транспортним засобом. Суд оштрафував водія через ДТП Фото: у Львові електросамокат визнали транспортним засобом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові водія електросамоката визнали винним в ДТП з автомобілем Lexus. Чоловіка оштрафували через аварію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення Галицького суду.

Під час суду водій самоката відмовився визнавати вину та заявив, що саме водійка Lexus врізалась у нього.

Зазначається, що інцидент стався 5 вересня. Водій електросамокату раптово виїхав з тротуару на проїжджу частину й врізався в автомобіль.

Попри те, що в Правилах дорожнього руху немає визначення щодо "електросамокатів", суддя Галицького районного суду відзначила, що самокат підпадає під поняття "транспортний засіб", оскільки на ньому можна перевозити людей.

Суддя визнала водія електросамоката винним й присудила йому 850 гривень штрафу та 454 гривень судового збору.

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Львів электросамокаты
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