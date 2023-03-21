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Левочкина исключили из Комитета по вопросам нацбезопасности

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Вторник 21 марта 2023 14:27
Левочкина исключили из Комитета по вопросам нацбезопасности Фото: Сергей Левочкин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада решила исключить депутата от депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Решение поддержали 236 депутатов Верховной Рады.

Отметим, что Левочкин - это пророссийский политик, народный депутат 9 созыва, бывший нардеп 6 и 8 созывов. Отметим, что он покинул Украину незадолго до полномасштабного вторжения РФ, а в 2022 году пропустил все заседания Верховной Рады.

Ранее РБК-Украина сообщало, заберут ли мандаты у всех нардепов от бывшей ОПЗЖ.

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