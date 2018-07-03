Луценко заявила, що ефект від прийнятих сьогодні законів відчують мільйони дітей

Ірина Луценко прокоментувала пакет законопроектів для захисту прав дітей і відповідальних батьків

Верховна рада прийняла у другому читанні і в цілому пакет законопроектів, спрямованих на захист прав дітей і відповідальних батьків в Україні, а ефект від їх прийняття відчують мільйони дітей. Про це на брифінгу з міністром юстиції Павлом Петренком і головою комітету з економічної політики Андрієм Іванчуком заявила голова міжфракційного депутатського об'єднання "Чужих дітей не буває" Ірина Луценко, повідомляє її прес-служба.

Зокрема, сьогодні проекти законів №8294, 8295, 8296 отримали 275, 235 і 230 голосів народних депутатів.

"Сьогодні ми провели дуже важливі для країни закони. Важливі, в першу чергу, для наших маленьких громадян", - заявила Луценко.

"У нашій країні 1,5 млн дітей проживають у неповних сім'ях з одним з батьків. Ці діти мають право отримувати належне матеріальне утримання для життя і розвитку і мати рівні можливості з дітьми, які проживають з обома батьками. Тому ми запропонували посилити відповідальність за несплату аліментів і ввели ряд нововведень, які будуть стимулювати горе-батьків не забувати про власних дітей", - прокоментувала законопроект №8296 Ірина Луценко.

За її словами, цей закон спрощує виїзд дитини за кордон на лікування, навчання, спортивні змагання чи відпочинок, підвищує розмір аліментів до прожиткового мінімуму, посилює відповідальність за систематичну несплату аліментів, вводить додаткові штрафи за несплату аліментів понад 1 року, а також змушує чиновників і депутатів звітувати про відсутність заборгованості перед власною дитиною

"Ми також зняли оподаткування по аліментах від нерезидентів України і передбачили податкові пільги для батьків, які вкладаються в розвиток своєї дитини - водять в музичну школу, на уроки англійської, спортивний гурток. Такі відповідальні батьки мають право показати свої витрати та отримати податкову пільгу на кошти, витрачені на розвиток дитини", - пояснила ініціатор законопроекту №8295.

Третій прийнятий Верховною радою законопроект №8294 передбачає державну допомогу родинам, де є важкохвора дитина. Згідно з документом, на період оформлення інвалідності буде виплачуватися державна матеріальна допомога, а той з батьків, хто доглядає за дитиною, отримає право на відпустку та зарахування цього періоду в трудовий стаж.

"Позитивний ефект від прийнятих сьогодні законів відчують мільйони дітей. Але залишаються питання тих, хто зростає без батьків, питання матерів, які виховують дітей і не перебували у шлюбі, багато інших проблем. Тому ми продовжимо нашу роботу та спільними зусиллями зробимо Україну державою, де всі без винятку діти отримають можливості для безпечного життя та всебічного розвитку", - наголосила Луценко.