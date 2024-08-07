Лунин пересекся с Мудриком за океаном: видео победы "Реала" над "Челси"
Украинский вратарь Андрей Лунин встретился с соотечественником Михаилом Мудриком в спарринге между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Контрольный матч
"Реал" – "Челси" – 2:1
Голы: Лукас, 19, Диас, 27 – Мадуэке, 39
Оба украинца оказались на скамейке запасных. С первых минут сыграли их конкуренты – бельгийский кипер Тибо Куртуа и английский вингер Рахим Стерлинг.
Королевский клуб активнее начал и в стартовые полчаса забил дважды. Сначала Лукас из пределов штрафной с рикошетом попал в дальний нижний угол. А затем Диас ворвался в штрафную, обыграл голкипера и отправил мяч за линию почти с нулевого угла.
"Синие" сократили отставание перед перерывом. Это Мадуэке головой замкнул высокий навес Фернандеса. Однако на большее "Челси" не удосужился. Более того, во втором тайме мадридцы были ближе к третьему забитому мячу, чем английский гранд ко второму.
Лунин появился на поле сразу после перерыва. Мудрик же заменил Стерлинга на 58-й минуте. Вратарь успел сделать 2 сэйва. Вингер же нанес один удар мимо ворот, проиграл 5 из пяти дуэлей, выполнил 2 неудачные попытки дриблинга и 1 неточный кросс.
К слову, ранее Яремчук присоединился к "Олимпиакосу" после сезона в Испании.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.