Лунин получил соблазнительное предложение от "Реала": медиа раскрыло варианты украинца
Руководство мадридского "Реала" готово оставить в команде голкипера сборной Украины Андрея Лунина на длительный срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Debate.
24-летний вратарь сможет подписать контракт со "сливочными" до 2030 года. Действующий договор украинца рассчитан до лета 2025-го.
Королевский клуб якобы верит в способность Лунина стать основным кипером мадридцев в будущем. Украинский вратарь в целом благосклонно относится к идее продлить пребывание на "Сантьяго Бернабеу". В сезоне 2023/24 он почувствовал, что его ценят в клубе, и возьмет время на размышления о новом контракте.
Лунин в данный момент ведет борьбу за роль "первого номера" до конца сезона с испанцем Кепой Аррисабалагой. Оба получили шанс быть основным, поскольку Тибо Куртуа выбыл на весь сезон с тяжелой травмой. Если украинец не продлит соглашение с "Реалом", то летом мадридцы попытаются его продать.
Андрей Лунин в составе "Реала"
Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.
Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.
Всего провел за "Реал" 28 матчей во всех турнирах, 9 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.
К слову, ранее собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.
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