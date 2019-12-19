Лукашев: якщо прем'єр не допоможе, Троїцьку громаду в січні чекає гуманітарна катастрофа

Фото: Олександр Лукашев (zagittya.com.ua)

Троїцьке може опинитися в стані гуманітарної катастрофи, попередив нардеп

Вже з перших днів січня 2020 року смт Троїцьке Луганської області може опинитися в стані гуманітарної катастрофи, оскільки без опалення залишаться більше семисот квартир у багатоквартирних будинках, вийде з ладу система водопостачання і каналізації. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Олександр Лукашев, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

Парламентарій також звернувся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука і голови правління НАК "Нафтогаз" Андрію Коболєва з проханням допомогти у вирішенні цього питання.

"Через газорозподільну станцію смт Троїцьке, безпосередньо з території Бєлгородської області РФ, здійснюється постачання природного газу в 21 населений пункт з населенням понад 14 тис. осіб. На території Троїцької селищної об'єднаної територіальної громади знаходяться 66 багатоквартирних житлових будинків, працює 49 об'єктів соціальної сфери, в тому числі 2 заклади охорони здоров'я, які опалюються автономним газовим опаленням", – розповів Лукашев.

Зараз, за його словами, через загрозу припинення газопостачання ситуація стала критичною, з 31 грудня 2019 року закінчується термін дії договору на транзит природного газу між ВАТ "Газпром" Російської Федерації та НАК "Нафтогаз України".

"Через ГРС в селі Воєводському здійснюється поставка природного газу в 11 населених пунктів нашої громади, в яких 18 об'єктів соціальної сфери. Переведення споживачів Троїцької громади на альтернативні види енергії або будівництво газопроводів-відводів, вартість яких, за попередніми розрахунками, складе понад 300 млн грн, в стислі терміни неможливо ні технічно, ні фінансово. У зв'язку з відсутністю у місцевих бюджетів фінансових ресурсів таке переведення неможливе навіть з розрахунком на перспективу 5-10 років", – підкреслив народний депутат.

"Крім того, після термінового обходу приватного сектора виявлено понад 2 тис. будинків, де проживають соціально незахищені особи, фінансово не здатні встановити у своїх будинках альтернативні види опалення", – розповів він.

При цьому існує загроза припинення навчального процесу для майже тисячі школярів і повне припинення стаціонарної медичної допомоги.

"Просимо владу вжити всіх можливих заходів для недопущення енергетичної та гуманітарної катастрофи на території Троїцької громади", – резюмував Лукашев.