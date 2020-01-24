Лукашев: потрібно об'єднатися, щоб зробити Луганську область мирною

Фото: Олександр Лукашев (прес-служба партії)

Лукашев закликав усіх депутатів від Луганської області об'єднатися

Усі депутати Луганської області, незалежно від партійної приналежності, повинні разом удосконалювати адміністративно-територіальний устрій області. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Лукашев при обговоренні проекту перспективного плану формування територій громад Луганської області, передає прес-служба партії.

"Реалізація ідеї об'єднання громад – найважливіше питання. Згідно із законом, це об'єднання має здійснюватися добровільно. Це принцип, який має імперативний характер. Але за ті кілька років, що держава надала нам цю можливість, ми змушені прискорювати цей процес, оскільки добровільно об'єднатися не вдається", – пояснив народний депутат.

Лукашев підкреслив, що об'єднання не може відбуватися за кумівським, братським, сусідським або ще якимось іншим принципом.

"Необхідно сформулювати об'єктивні критерії – економічна обгрунтованість, наближення послуг до людей, які є їхніми реальними споживачами, облік всіх фінансово-бюджетних можливостей, формування податкової бази для отримання фіскально ефективних джерел наповнення місцевих бюджетів", - додав політик.

Лукашев закликав усіх депутатів від Луганської області об'єднатися.

"Ми повинні сформувати законодавчі основи для того, щоб тут цей процес прискорився, і ми би в стислі терміни досягли мети. Це треба робити незалежно від партійної приналежності – всі ми виступаємо за те, щоб Луганщина була мирним, єдиною, соборною і комфортним для проживання регіоном", - резюмував Лукашев.