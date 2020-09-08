Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив свою появу з автоматом на одному з відео демонстрацією того, що він не збирається тікати від протестувальників. Йдеться про інцидент, коли демонстранти впритул підійшли до його резиденції

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, передає в Telegram головний редактор радіо "Говорить Москва" Роман Бабаян.

"Моя поява з автоматом означало тільки одне - я нікуди не втік і готовий захищати мою країну до кінця", - цитує Бабаян слова Лукашенка.

Він також розповів, що йому "по-людськи дуже прикро" через протести у Білорусі. На його думку, це відбувається ічерез те, що учасники протестів не знають або не пам'ятають, якою країна була 20 років тому.

Нагадаємо, 23 серпня учасники протестів у Мінську впритул підійшли до резиденції президента Білорусії на проспекті Переможців. Над ними пролетів вертоліт і сів на території резиденції, з нього з автоматом і в бронежилеті вийшов Лукашенко.

Крім того, на відео був і його 15-річний син Микола з автоматом і у військовій екіпіровці.