ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко пояснив свою появу з автоматом

Мінськ, Вівторок 08 вересня 2020 15:30
Лукашенко пояснив свою появу з автоматом
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив свою появу з автоматом на одному з відео демонстрацією того, що він не збирається тікати від протестувальників. Йдеться про інцидент, коли демонстранти впритул підійшли до його резиденції

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, передає в Telegram головний редактор радіо "Говорить Москва" Роман Бабаян.

"Моя поява з автоматом означало тільки одне - я нікуди не втік і готовий захищати мою країну до кінця", - цитує Бабаян слова Лукашенка.

Він також розповів, що йому "по-людськи дуже прикро" через протести у Білорусі. На його думку, це відбувається ічерез те, що учасники протестів не знають або не пам'ятають, якою країна була 20 років тому.

Нагадаємо, 23 серпня учасники протестів у Мінську впритул підійшли до резиденції президента Білорусії на проспекті Переможців. Над ними пролетів вертоліт і сів на території резиденції, з нього з автоматом і в бронежилеті вийшов Лукашенко.

Крім того, на відео був і його 15-річний син Микола з автоматом і у військовій екіпіровці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Олександр ЛукашенкоБілорусьавтомат
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся