У Луганській області на місці пожеж волонтери висадили понад 10 тисяч дерев

Фото: під час висадки дерев (з відкритих джерел)

У Луганській області волонтери висадили понад 10 тисяч саджанців на 3 гектарах майбутнього лісу для відновлення постраждалих від пожеж масивів. Сажанці привезли з Львівської області.

Про це повідомив голова Львівської обласної ради, член "Європейської солідарності" Олександр Ганущин, який й виступив з цією ініціативою.

"Львівський гай на Луганщині. Саме тут недавно російські окупанти пустили сюди червоного півня, який знищив тисячі гектарів лісу", - повідомив він.

За його словами, біля двох сотень людей за годину висадили усе та створили частинку майбутніх ”зелених легень" Луганської області.

Як розповідає голова Луганської територіальної парторганізації Сергій Шакун, волонтери з Тернопільщини і Одещини наступного тижня також передають тисячі саджанців постраждалим районам Луганщини.

Зазначається, що саджанці сосни вирощені у Львівському лісовому перинатальному центрі - спільному проекті лісової галузі Львівщини, Львівської обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації.

"Чому ми це робимо? Бо нам небайдужа наша країна. Яку потрібно разом зшивати", - переконаний Ганущин.

Нагадаємо, на початку жовтня в Луганській області знову спалахнули пожежі. Вогонь підібрався до Сєвєродонецька, а також пошкодив КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування.

В результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб. Ще 17 осіб були госпіталізовані.