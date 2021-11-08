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У Луганській області бойовики обстріляли газопровід

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Луганська область, Понеділок 08 листопада 2021 11:08
У Луганській області бойовики обстріляли газопровід Фото: бойовики обстріляли газогін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики провели обстріли поблизу села Нижнє. Окупанти в ході обстрілу пошкодили газогін високого тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АТ "Луганськгаз".

Це сталось 7 листопада 2021 року близько 16:00. В результаті був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів.

"Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі", - йдеться в повідомленні.

Без газопостачання залишилось 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.

Зараз проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження, додали в компанії.

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