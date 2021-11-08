У Луганській області бойовики обстріляли газопровід
Фото: бойовики обстріляли газогін (GettyImages)
Бойовики провели обстріли поблизу села Нижнє. Окупанти в ході обстрілу пошкодили газогін високого тиску.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АТ "Луганськгаз".
Це сталось 7 листопада 2021 року близько 16:00. В результаті був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів.
"Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі", - йдеться в повідомленні.
Без газопостачання залишилось 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.
Зараз проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження, додали в компанії.