У Луганській області бойовики обстріляли газопровід

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на АТ " Луганськгаз ".

Це сталось 7 листопада 2021 року близько 16:00. В результаті був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів.

"Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі", - йдеться в повідомленні.

Без газопостачання залишилось 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.

Зараз проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження, додали в компанії.