Луческу в Румынии: сколько экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" заработает за выход на ЧМ-2026

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi Sport .

79-летний специалист получит бонус в случае успехов с "трехцветными". Местная ассоциация ожидает от сборной хорошего выступления в Лиге наций и завоевания путевки на Мундиаль.

Румынская пресса раскрыла финансовые условия договора Луческу. Опытный тренер будет зарабатывать 27 тысяч евро ежемесячно. Кроме того, для него предусмотрели бонус в размере 200 тысяч в евровалюте при условии выполнения поставленных задач.

Луческу во второй раз возглавил сборную Румынии в начале августа. Он работал с национальной команды на заре тренерской карьеры, в частности выведя "трехцветных" на Евро-1984. Позже специалист сосредоточился на работе с клубами.

Кто такой Мирча Луческу

Уроженец Бухареста, румынский футболист и тренер. Прозвища – "Лис", "Мистер".

Переход от игровой карьеры к тренерской ниве произошел в скромном "Корвинуле" в 1979 году. Позже тренировал сборные Румынии и Турции, местные гранды – "Динамо" и "Рапид", итальянские "Пизу", "Брешию", "Реджану", "Интер" из Милана, стамбульские "Галатасарай" и "Бешикташ", питерский "Зенит" .

Больше всего времени провел в донецком "Шахтере", который тренировал в 2004-2016 гг. Вместе с "горняками" румын завоевал 8 титулов УПЛ, 6 Кубков и 7 Суперкубков Украины, триумфовал в Кубке УЕФА 2008/09. Кроме того, был чемпионом Румынии (дважды) и Турции (дважды), а также выиграл Серию B с "Брешией". В 2020-2023 гг. работал с киевским "Динамо", завоевав "золото" УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.