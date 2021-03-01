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Ложкін: ЄКУ і Яд Вашем випустять книгу праведників народів світу України

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 17:03
Ложкін: ЄКУ і Яд Вашем випустять книгу праведників народів світу України Фото: Борис Ложкін (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

До 80-х роковин трагедії Бабиного Яру Єврейська конфедерація України спільно з ізраїльським Меморіальним комплексом історії Голокосту Яд Вашем готує масштабний проєкт, спрямований на увічнення пам'яті героїв, які рятували євреїв у роки Голокосту - Книгу праведників народів світу України.

Про це написав президент ЄКУ Борис Ложкін у Facebook.

"Сьогодні за кількістю Праведників Україна посідає четверте місце у світі. Наразі налічується 2659 Праведників народів світу, офіційно визнаних спеціальною комісією Яд Вашем на чолі з представником Верховного суду Ізраїлю", - написав він.

Однак, уточнює Ложкін, варто враховувати два фактори, що впливають на підсумкову кількість праведників.

"По-перше, набір критеріїв для присудження звання Праведника дуже суворий. По-друге, основний етап встановлення фактів порятунку припав на радянський період історії України, коли державний антисемітизм був особливо потужним. Тому багато історій спасіння залишилися незадокументованими", - додав Ложкін.

Ложкін: ЄКУ і Яд Вашем випустять книгу праведників народів світу України

Чимало таких праведників, які надавали притулок євреям, було і в Києві під час подій у Бабиному Яру. Досить згадати одну тільки сім'ю Глаголєвих, 9 членів якої отримали звання Праведників народів світу, нагадав президент ЄКУ.

Як відомо, праведниками народів світу рятівників євреїв стали називати тільки у 1953 році, коли в Ізраїлі був прийнятий закон про створення Яд Вашем, а з 1963 меморіал Яд Вашем від імені держави Ізраїль і єврейського народу став присуджувати це почесне звання тим рятівникам-неєвреям, чий подвиг міг бути підтверджений документально або за показаннями врятованих та їх родичів.

Саме таким рятівникам євреїв і присвячена Книга українських праведників, яка вийде напередодні 80-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру.

"2659 праведників народів світу - це 2659 історій, повних драматизму, кожна з яких є унікальним прикладом мужності. Багато з цих історій з фотографіями рятівників і врятованих увійдуть до Книги Праведників народів світу України", - написав Ложкін.

Нагадаємо, нещодавно Борис Ложкін нагадав, що пов'язує США і Україну на прикладі родини держсекретаря Ентоні Блінкена.

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