Лосось в обмін на санкції: Росія має намір домогтися від Японії зняття частини обмежень

За словами кількох джерел в уряді Японії, Японія і Росія готуються почати переговори про квоту на вилов лосося і форелі, нерестяться в російських річках. Спроба Японії сформувати річну квоту для вилову риби може зіткнутися з труднощами. Джерела повідомляють, що Росія має намір натомість вимагати скасування частини економічних санкцій, введених Японією разом з іншими країнами після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Дві країни проводять переговори про квоту на вилов форелі і лосося щовесни, оскільки пік рибальського сезону на червону рибу в регіоні припадає на квітень і травень. Японський уряд має намір почати переговори в онлайн-форматі вже в понеділок, щоб обговорити з колегами з РФ деталі рибальських операцій. Минулого року діяла квота на вилов у розмірі 2050 тонн за сезон.