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У Лос-Анджелесі стався вибух

Новини » Надзвичайні події    17.03.2019 - 22:48
У Лос-Анджелесі стався вибух
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

В результаті вибуху постраждали дві людини

В Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) вибухнула цистерна з бензином, в результаті чого постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської пожежної служби.

Як повідомляється, причиною вибуху став витік газу в підземних комунікаціях Лос-Анджелеса, яка сталася в 10 км на південь від центру міста. На місці події сталося загоряння.

Зазначено, щ постраждалих доставили в лікарню, ступінь тяжкості їх травми невідома. Через вибух і пожежу також був пошкоджений будинок.

Так, пари бензину вступали в контакт з невідомим джерелом загоряння, після чого вони вибухали. На місці вибуху почалася пожежа. У його гасінні задіяно понад 70 рятувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) 15 грудня закрили всі державні школи через загрозу терактів.

Всього було закрито 1 тисяча 200 шкіл, в яких навчаються близько 643 тисяч студентів. Це перший випадок, принаймні, за 10 років, коли власті закрили всі школи.

Нагадаємо, 7 грудня кілька будівель державного коледжу Дейтона в американському штаті Флорида були евакуйовані після повідомлення про закладену бомбу.

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