У Лос-Анджелесі стався вибух

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

В результаті вибуху постраждали дві людини

В Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) вибухнула цистерна з бензином, в результаті чого постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської пожежної служби.

Як повідомляється, причиною вибуху став витік газу в підземних комунікаціях Лос-Анджелеса, яка сталася в 10 км на південь від центру міста. На місці події сталося загоряння.

Зазначено, щ постраждалих доставили в лікарню, ступінь тяжкості їх травми невідома. Через вибух і пожежу також був пошкоджений будинок.

Так, пари бензину вступали в контакт з невідомим джерелом загоряння, після чого вони вибухали. На місці вибуху почалася пожежа. У його гасінні задіяно понад 70 рятувальників.

Natural gas explosion in downtown LA this morning. Caught this shot on my way up Angeles Crest highway. pic.twitter.com/RbxcZErzAY — Jay Faerber (@JayFaerber) March 17, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) 15 грудня закрили всі державні школи через загрозу терактів.

Всього було закрито 1 тисяча 200 шкіл, в яких навчаються близько 643 тисяч студентів. Це перший випадок, принаймні, за 10 років, коли власті закрили всі школи.

Нагадаємо, 7 грудня кілька будівель державного коледжу Дейтона в американському штаті Флорида були евакуйовані після повідомлення про закладену бомбу.