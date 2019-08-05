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У Лондоні затримали 24 учасника мітингу в підтримку ультраправого активіста

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 04:51
У Лондоні затримали 24 учасника мітингу в підтримку ультраправого активіста
Ілюстративне фото: британські поліцейські (twitter.com/BTP)

Більшість мітингувальників затримано за порушення правил проведення маніфестацій

Поліція Лондона (Великобританія) затримала в неділю 24 людини в ході відбулася в центрі столиці акції в підтримку ультраправого активіста Томмі Робінсона. Як передає РБК-Україна, про це пише інформагентство Press Association.

Робінсон (справжнє ім'я Стівен Якслі-Леннон) також є засновником радикального угруповання "Ліга англійської оборони". Минулого липня був засуджений до дев'яти місяців в'язниці за неповагу до суду: у 2017 році він порушив заборону на зйомку і вів пряму онлайн-трансляцію з лондонського суду в ході процесу по справі банди педофілів з англійської Хаддерсфилда. Вони є вихідцями з Пакистану та Індії.

Поліцією затримані були як прихильники Робінсона, так і учасники контрдемонстрації, організованої його ідеологічними супротивниками з руху Stand up to racism.

Так, 14 осіб затримали через порушення правил проведення публічних зібрань і маніфестацій. Ще кількох людей затримали за порушення громадського порядку в нетверезому вигляді. Крім того, їх підозрюють у зберіганні наркотиків і носінні зброї.

Нагадаємо, кількість затриманих на неузгодженої акції в Москві, яка відбулася 3 серпня, перевищила 1 тис. чоловік. Автомобілі швидкої допомоги 12 разів виїжджали в цей через звернень про травми, отримані під час акції протесту в Москві, п'ять чоловік були госпіталізовані.

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