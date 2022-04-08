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Лондон заблокував продаж платини і паладію з російських заводів

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Лондон, П'ятниця 08 квітня 2022 17:51
Лондон заблокував продаж платини і паладію з російських заводів Фото: платина і паладій з російських заводів заборонені для продажу в Лондоні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лондонський ринок платини і паладію (LPPM) заблокував Російські афінажні заводи для продажу двох металів. Це рішення означає, що платина і паладій, вироблені цими заводами після 8 квітня, заборонені для торгівлі на найбільшому в світі ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія виробляє близько 10% світової пропозиції платини і від 25% до 30% паладію. Ці два метали в основному використовуються автовиробниками для зниження шкідливих викидів. Платина також використовується в інших галузях промисловості, в ювелірних виробах і для інвестицій.

У заяві LPPM йдеться, що його керівний комітет переглянув список акредитованих заводів с у зв'язку з подіями в Україні. LPPM заявив, що негайно призупинить роботу обох акредитованих ним російських заводів, ВАТ "Красцветмет" і Пріокского заводу кольорових металів.

Лондонська Асоціація ринку дорогоцінних металів( LBMA), ТОРГОВА ГРУПА, схожа з LPPM, на початку березня виключила Російські афінажні заводи зі своїх списків поставки, фактично заблокувавши торгівлю новим російським золотом і сріблом.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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