ЛНЗ в волевом стиле переиграл "Александрию" в УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Александрия" – ЛНЗ – 1:2

Голы: Копина, 16 – Наумец, 45+1, Эйнел, 82

Подопечные Руслана Ротаня взяли мяч под контроль со стартовых минут. Александрийцы провели ряд атак, а открыли счет фактически с первого голевого момента. Это Копина сориентировался после неудачной попытки пробить через себя Кампуша и с отскока пробил в левый угол.

Хозяева продолжили нагнетать ситуацию у владений Кучеренко и дальше. Но голкипер ЛНЗ поймал кураж. Он в ближнем поймал выстрел Калитвинцева, затем взял низовой удар Ковальца, а вскоре среагировал на выпад Беляева головой. В свою очередь Ковалец и Кулаков отметились неточными ударами.

За такое расточительство черкащане наказали "Александрию". ЛНЗ удалось оформить гол в раздевалку. Сработал прессинг команды Олега Дулуба – Кампуш под давлением Наумца отдал мяч Хобленку, а тот вернул партнеру. Наумец переиграл кипера из пределов штрафной.

Во второй половине команда Ротаня продолжила владеть инициативой. Сперва Михайленко не смог замкнуть прострел Беляева. Впоследствии Кучеренко вытащил из девятки удар на технику от Калитвинцева. Позже Ковалец с острого угла попал в перекладину.

Однако "Александрия" так и не забила во второй раз. Зато ЛНЗ снова наказал хозяев за слабую реализацию. Безерра опрометчивой передачей обрезал оборону своей команды и вывел Эйнела на свидание с Шевченко. Кабовердианец ударом в дальний угол принес победу черкащанам.

ЛНЗ благодаря победе поднялся на 7 место в турнирной таблице УПЛ. Команда Дулуба набрала 32 очка. В свою очередь "Александрия" осталась на 12-й позиции (25 пунктов).