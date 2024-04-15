ЛНЗ дома победил "Верес" в Премьер-лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

ЛНЗ – "Верес" – 1:0

Гол: Хобленко, 48

Дебют встречи был за ровенчанами. Гости больше владели мячом и пытались превратить инициативу в опасные моменты. Однако до реальных возможностей забить дело не шло.

Постепенно черкащане отодвинули ход событий подальше от собственных ворот. Теперь большинство времени мяч находился в центре поля, а соперники сосредоточились на борьбе на грани фола. В таких обстоятельствах не появились голевые моменты и у ворот "Вереса".

Старт второй половины отложили на 30 с лишним минут из-за воздушной тревоги. Дополнительный отдых пошел на пользу ЛНЗ. Фактически сразу же после возобновления поединка хозяева повели в счете – Хобленко в касание замкнул прострел с левого фланга.

Далее удвоить преимущество черкащан мог Наумец, но с его дальним ударом справился Когут. В ответ Балан со входа в штрафную отправил мяч мимо дальней штанги, а Шастал не смог пробить Кучеренко после передачи Курка. Самый реальный момент "Верес" не использовал на 88-й минуте – Дахновский из пределов штрафной попал в перекладину.

В конце концов, ЛНЗ удержал победный счет и закрепился в топ-10 УПЛ. Подопечные Олега Дулуба набрали 29 очков и идут на 9-й строчке. Тем временем "Верес" – на 13-й позиции (19 пунктов).