ЛНЗ с шедевром легионера обыграл "Ворсклу" на финише сезона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 30-й тур

ЛНЗ – "Ворскла" – 1:0

Гол: Тилль, 16

Команда Олега Дулуба завладела инициативой с первых минут. Однако серия атак в стартовые четверть часа не увенчалась успехом. Тем неожиданнее стал гол на 16-й минуте – Тилль закрутил мяч прямиком в дальний угол с углового с левого фланга.

В следующей атаке ЛНЗ едва не удвоил преимущество. Молло пробил в угол с линии штрафной, но Домолега парировал мяч. Полтавчане пришли в себя ближе к перерыву – Глущенко принял мяч в пределах штрафной и проверил бдительность Самойленко выстрелом в дальний.

На старте второй половины команды обменялись полумоментами. В рядах черкащан Тилль мог оформить дубль, но его удар из-под перекладины вытащил Домолега. Универсал "Ворсклы" Бацула отправил мяч над воротами из центра штрафной.

В дальнейшем же доминировал ЛНЗ. В частности, Олийнык устроил сольный проход по правому флангу, но его удар из штрафной зоны заблокировал Рамирес. Под занавес же встречи Прядун пробил через себя после флангового навеса – вратарь оказался на месте. Но и одного забитого мяча хватило черкащанам для победы.

Итак, ЛНЗ завершил нынешний сезон на 7-й позиции. В дебютной кампании подопечные Дулуба набрали 41 очко. "Ворскла" пока остается на 8-й строчке (33 пункта), но по итогам тура полтавчан еще смогут опередить луганская "Заря", одесский "Черноморец" и "Александрия".