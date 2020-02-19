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У Лівії загинули троє людей внаслідок обстрілу армією Хафтара

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 03:10
У Лівії загинули троє людей внаслідок обстрілу армією Хафтара
Ілюстративне фото (GettyImages)

Командування ЛНА стверджує, що дотримується угоди про припинення вогню

У результаті обстрілу силами Лівійської національної армії (ЛНА) порту Тріполі загинули троє людей. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Міністерство охорони здоров'я Лівії також повідомило, що в результаті обстрілу п'ятеро людей отримали поранення. В уряді національної згоди Фаїза Сараджа уточнили, що всі загиблі і постраждалі - цивільні особи.

Представник ЛНА раніше заявив, що армія Халіфи Хафтара знищила турецьке судно з озброєнням та боєприпасами, які нібито були прдназначены "для збройних угруповань". Пізніше офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин спростував інформацію про знищення корабля.

В оприлюдненому пізніше заяві командування ЛНА вказується, що армія "дотримується угоди про припинення вогню в Лівії, а удари наносяться по складах зі зброєю та боєприпасами в порту Тріполі з метою ослаблення бойової потужності найманців".

Нагадаємо, 17 лютого в Європейському союзі досягли домовленості щодо нової місії для моніторингу ембарго на поставки зброї до Лівії. Рішення включає заходи, які повинні зняти побоювання окремих країн, що присутність кораблів ЄС в Середземному морі створить фактор тяжіння для мігрантів, які прагнуть потрапити в Євросоюз з Лівії.

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