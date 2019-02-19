Ліверпуль - Баварія: прогноз букмекерів

Фото: "Ліверпуль" - "Баварія" (liverpoolfc.com)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" вдома приймає мюнхенську "Баварію". Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

19 лютого 21:55

Ліверпуль, стадіон "Енфілд"

Букмекери вважають фаворитом першої зустрічі англійський клуб. Так, в конторі bet365 на "червоних" можна поставити з коефіцієнтом 2,05. На успіх гостей встановлений коефіцієнт 3,60. Нічийний результат оцінюється в 3,80.

Букмекери з William Hill також прогнозують успіх підопічних Юргена Клоппа, встановивши коефіцієнт на їх перемогу 2,05. У той час, як на успіх німецької команди можна поставити з коефіцієнтом 3,50. Нічию тут оцінили в 3,60.

bwin виставили наступні коефіцієнти на матч: перемога "мерсисайдців" - 2,05, нічия - 3,75, перемога гостей - 3,40.