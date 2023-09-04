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Лицеи Броваров перевели в онлайн-режим: в чем причина

Бровары, Киевская область, Понедельник 04 сентября 2023 10:10
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Лицеи Броваров перевели в онлайн-режим: в чем причина Фото: лицеи Броваров сегодня будут работать в онлайн-режиме из-за сообщений с угрозами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Все лицеи Броваров в понедельник, 4 сентября, будут работать в онлайн-режиме из-за сообщений с угрозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы пивоварен Игоря Сапожко.

"В связи с получением некоторыми учебными заведениями общины сообщения с угрозами, по рекомендации управления образования и науки, сегодня все лицеи г. Бровары будут функционировать в онлайн режиме", - написал Сапожко.

По его словам, о сообщениях уже сообщили правоохранителям, они принимают необходимые меры по усилению безопасности.

Сообщения о заминировании школ

Напомним, 1 сентября сообщали о якобы заминировании всех средних школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

Сегодня киевская полиция снова получила сообщение о якобы "заминировании" всех средних школ и колледжей столицы во второй учебный день после летних каникул.

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Киевская область Бровары школа
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