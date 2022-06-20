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До Лисичанська незабаром обмежать в'їзд: в чому причина

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Понеділок 20 червня 2022 14:24
До Лисичанська незабаром обмежать в'їзд: в чому причина Фото: до Лисичанська незабаром обмежать в'їзд (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вже найближчим часом в'їзд до Лисичанська Луганської області буде обмежено. Очікуються активні бойові дії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови місцевої військової адміністрації Валерія Шибіко в інтерв'ю для "Громадське радіо".

"Переміщення місцевих наражає їх на дуже серйозну небезпеку. Тому ми будемо робити все, щоб цього не сталося. Ми готуємо розпорядження і як завершимо - оголосимо", - заявив Шибіко.

Як відзначив голова місцевої військової адміністрації, в розпорядженні будуть прописані заборона в’їзду для цивільних й обмежений в’їзд для волонтерів. До міста впускатимуть лише тих волонтерів, які є "перевіреними".

"Всі інші будуть нам допомагати умовно в Дніпрі. Будуть передавати вантаж, а ми перевозитимемо далі", - сказав голова адміністрації.

Шибіко додав, що місто сьогодні активно обстрілюють, однак паніки серед керівництва немає, усі виконують поставлені військовим керівництвом задачі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з Лисичанська, 19 червня, вдалося евакуювати 19 мешканців міста.

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