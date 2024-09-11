Не только водители. Какие штрафы могут получить пешеходы за нарушение ПДД

На дорогах часто наблюдается ситуация, когда пешеходы, не осознавая риска, подвергают себя опасности. Многие считают, что закон всегда на их стороне, однако это далеко не так.

Безответственное поведение на дороге может иметь серьезные последствия. Какие штрафы угрожают пешеходам – в материале РБК-Украина.

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Почему возникают аварии с участием пешеходов?

Пренебрежение правилами: Многие пешеходы убеждены, что могут переходить дорогу где угодно и когда угодно. Они не обращают внимания на сигналы светофоров, не пользуются пешеходными переходами, а часто идут по проезжей части, особенно в темное время суток.

Многие пешеходы убеждены, что могут переходить дорогу где угодно и когда угодно. Они не обращают внимания на сигналы светофоров, не пользуются пешеходными переходами, а часто идут по проезжей части, особенно в темное время суток. Рассеянность: Разговоры по телефону, прослушивание музыки в наушниках, погруженность в собственные мысли - все это отвлекает пешеходов от дороги и может привести к непредсказуемым ситуациям.

Разговоры по телефону, прослушивание музыки в наушниках, погруженность в собственные мысли - все это отвлекает пешеходов от дороги и может привести к непредсказуемым ситуациям. Неправильная оценка ситуации на дороге: Пешеходы часто недооценивают скорость движения автомобилей и не учитывают реакцию водителей.

Что говорят Правила дорожного движения?

ПДД четко регламентируют поведение пешеходов на дороге. Вот основные правила, которые необходимо знать:

Переходить дорогу только в разрешенных местах: Пешеходные переходы, подземные и надземные переходы, перекрестки тротуаров или обочин - это единственные безопасные места для перехода дороги.

Пешеходные переходы, подземные и надземные переходы, перекрестки тротуаров или обочин - это единственные безопасные места для перехода дороги. Убедиться в отсутствии опасности: Перед тем как выйти на проезжую часть, необходимо убедиться, что все автомобили остановились и пропускают вас. Нельзя внезапно выбегать на дорогу, даже на зеленый сигнал светофора.

Перед тем как выйти на проезжую часть, необходимо убедиться, что все автомобили остановились и пропускают вас. Нельзя внезапно выбегать на дорогу, даже на зеленый сигнал светофора. Соблюдать правила поведения на нерегулируемых переходах: На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество, но водители обязаны сбавить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов.

Какая ответственность за нарушение ПДД пешеходами?

Статья 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусматривает ответственность для пешеходов, которые не соблюдают правила дорожного движения, в частности игнорируют сигналы регулирования, переходят дорогу в неположенных местах или перед приближающимся транспортом. За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 255 гривен. Если же пешеход находится в состоянии опьянения, штраф увеличивается до 680 гривен.

Если такие действия пешехода повлекли аварийную ситуацию, его могут оштрафовать на 850 гривен или назначить общественные работы сроком от 20 до 40 часов. В этом случае решение принимает суд, а не полицейский.

Кроме того, нарушитель обязан уплатить судебный сбор, который в 2024 году составляет 605,60 гривен.