ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Только Украина будет определять условия переговоров с Россией, - Столтенберг

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Четверг 17 августа 2023 21:09
Только Украина будет определять условия переговоров с Россией, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Только Украина будет принимать решение об условиях мирных переговоров с Россией.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Украинцы и только украинцы должны решать, когда будут выполнены условия для переговоров, и решать за столом переговоров, в случае если переговоры состоятся, что является приемлемым решением. Наша задача - поддержать их", - заявил он.

Организация встречи Зеленского и Путина

Несколько дней назад ливанское издание L'Orient-Le Jour писало, что президент ОАЭ Мухаммад бин Заид якобы хочет организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

По информации журналистов, ОАЭ планируют, чтобы такие переговоры состоялись во время COP28 - Конференции ООН по изменению климата.

Еще в прошлом году Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Путиным.

При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк недавно подчеркивал, что Украина сейчас нуждается в поставках оружия, а не диалоге с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Контактная группа Йенс Столтенберг Война России против Украины
NEWS
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины