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Только после победы Украины в Европе возможен мир, - Ермак

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Воскресенье 02 июля 2023 23:04
Только после победы Украины в Европе возможен мир, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что мир в Европе возможен только после победы Украины в войне против России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, закрепить мир должно членство Украины в НАТО.

"Мир в Европе возможен только после победы Украины. А закрепить эту победу должно членство в НАТО", - заявил Ермак.

Он отметил, что Силы обороны продвигаются вперед, несмотря на большое количество мин и преимущество врага в воздухе.

"Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина", - сказал Ермак.

Путь Украины в НАТО

Напомним, во время полномасштабного российского вторжения Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украинские власти отмечают, что хотят получить от Альянса сигнал, в частности четкий график вступления или гарантии безопасности.

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