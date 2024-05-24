Только паспорт? Считаются ли права документом, удостоверяющим личность в Украине

Водительские права не считаются в Украине документом, удостоверяющим личность. Поэтому кроме прав, в повседневной жизни во время действия военного положения нужно иметь с собой паспорт, а мужчинам от 18 до 60 лет – и военный билет.

Об этом в комментарии РБК-Украина говорит адвокат и магистр права Евгений Булименко . Он перечислил документы, которые следует носить с собой, в том числе в условиях войны.

Какие документы подтверждают личность в Украине

Законом установлен список документов, которые могут удостоверять личность. Помимо обычного внутреннего паспорта, это:

паспорт для выезда за границу;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины.

Отдельно есть документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус: водительское удостоверение, удостоверение личности без гражданства для выезда за границу, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, карточка мигранта, удостоверение беженца, проездной документ беженца, удостоверение личности дополнительной защиты, проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.

Часто на блокпостах водителей спрашивают документы. Во многих случаях человек показывает права, и его пропускают.

"Здесь надо понимать, с какой целью просят документы. Если нужно установить личность, и формально выходить чисто из буквы закона, то этот документ не подойдет. Отпустить человека при проверке могут, если проверяющий точно видит, что это тот же человек, чьи права он показывает. Но если придраться, то могут спросить документ, который действительно удостоверяет личность", – объясняет адвокат.

Паспорт в "Дии" приравнивается к основному бумажному, он в таком случае тоже полностью подойдет.

Фото: Часто документы, удостоверяющие личность, спрашивают на блокпостах (Getty Images)

Какие документы нужно носить с собой во время войны

В условиях действия военного положения остановить на улицах (не только на дороге) правоохранительные органы могут любого. Для таких случаев женщинам достаточно носить с собой паспорт.

А мужчинам нужно носить с собой паспорт и военный билет. Это обязательное требование начиная с 18 мая 2024 года.

"Хотя паспорт в "Дии" приравнивается к бумажному, я бы порекомендовал носить с собой на всякий случай и ID-карту или паспорт-книжечку. Носить военный билет мужчинам с 18 до 60 лет – это уже требование закона, 18 числа. Военный билет оформляется исключительно через ТЦК и СП", – обращает внимание Евгений Булименко.