Лишь десятая часть украинцев рассматривает возможность купить жилье: что может оживить рынок

Лишь 12% украинцев планируют покупать жилье в 2025 году и только пятая часть думает о его приобретении в перспективе следующих пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, комментируя результаты опроса OLX Недвижимость.

Исправить это могут дальнейшие изменения в программе компенсаций "єВідновлення", изменения в программе "єОселя", касающиеся условий участия в ней ВПЛ, а также реформа жилищной политики в целом. Первый шаг для последней уже сделан.

Она подтвердила, что в Украине действительно продолжается падение спроса на покупку недвижимости. В январе-октябре 2024 года он снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. И результаты опроса OLX Недвижимость, в котором приняли участие почти 5 тысяч респондентов, свидетельствуют о продолжении этого тренда и на текущий год.

"В ходе опроса выяснилось, что покупать жилье в 2025 году планирует лишь 12%. При том, что о приобретении в перспективе следующих пяти лет думает 24% опрошенных. Не имея возможности купить жилье, украинцы его арендуют: как свидетельствуют данные OLX Недвижимость, за 2024 год спрос на долгосрочную аренду вырос на 8.4% (по сравнению с уровнем 2023 года) и на 8% превысил довоенный 2021 год", - отмечает Шуляк.

Парламентарий отметила, что в контексте жилья государство должно действовать в трех направлениях - сверхважно продолжать, в частности, программу компенсаций "єВідновлення", делать более доступной ипотечную программу "єОселя" и создать эффективную жилищную политику, которая сейчас действует еще по условиям Жилищного Кодекса 1983 года.

Относительно "єВідновлення" сейчас сверхважно расширить возможности программы для граждан, чье разрушенное или поврежденное жилье находится на временно-оккупированных территориях, убеждена Шуляк. По ее словам, запрос на это чрезвычайно высок, как показал опыт публичных консультаций по доработке законопроекта об основных принципах восстановления. По их итогам были сформулированы рекомендации для правительства.

"Поэтому сейчас мы ждем соответствующего решения от него - отдельного законодательства по этому поводу не нужно", - подчеркнула Елена Шуляк.

Кроме этого, она отмечает, что на количество граждан, которые будут покупать жилье в 2025 году, положительно повлияют недавние изменения в программе "єВідновлення". Речь идет о выделении дополнительных 15 млрд гривен для компенсаций за уничтоженное жилье для внутренне перемещенных лиц, что предусмотрено принятым в декабре 2024 года законопроектом №11028, который предоставляет ВПО приоритетное право на получение компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы "єВідновлення".

"Благодаря в первую очередь упорной работе наших коллег из ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ, удалось принять законопроект, который сверхважен и для жилищной политики Украины в целом, и для улучшения жилищных условий ВПЛ. В том числе и потому, что предусмотрено направление 15 млрд грн остатка бюджетных средств на 2024 год на программу "єВідновлення". За эти средства уже вскоре тысячи ВПЛ смогут получить жилищные сертификаты и наконец смогут начать строить жизнь заново", - отметила Шуляк.

Следующим шагом, убеждена она, должно стать упрощение условий программы государственного ипотечного кредитования "єОселя", поскольку сейчас она доступна только очень узкому кругу получателей. Например - и вынужденным мигрантам, и ВПЛ.

Так, в результате опроса выяснилось, что 55% опрошенных планирует покупать жилье за собственные средства, не используя кредитные или ипотечные программы, 25% планируют покупку через ипотечную программу "єОселя", еще 20% рассматривают другие программы кредитования.

Кроме этого, 51% опрошенных желают приобрести квартиру с ремонтом на "вторичке", 32% - сданную в эксплуатацию новостройку или новостройку с ремонтом, 13% отметили о покупке квартиры на стадии котлована, чтобы вложить средства в строительство.

"Последние изменения в государственной программе "єОселя" состоялись осенью 2024 года и были направлены на повышение доступности ее условий для ВПЛ. Но они касались лишь увеличения возраста жилья, которое могут приобрести переселенцы. Положительный момент в том, что им разрешили покупать жилье на вторичном рынке по всей территории Украины - речь идет о жилье в возрасте до 10 лет вместо трех, если оно было принято в эксплуатацию при условии предоставления экспертного отчета, что указанное жилье соответствует Государственным строительным нормам и пригодно для проживания. Но этого для эффективности программы мало", - считает Шуляк.

По ее словам, следующими шагами в расширении программы "єОселя" для переселенцев должны стать снижение процентной ставки с 7% до 3%, а первого взноса с 20% до 15%. Кроме решения жилищного вопроса ВПЛ, это положительно повлияет как на первичный рынок недвижимости, так и на вторичку в регионах.

Шуляк убеждена, что крайне эффективным в решении жилищного вопроса украинцев, которые были вынуждены выехать за границу, будет и реформирование жилищной политики, которая в Украине до сих пор регулируется Жилищным Кодексом 1983 года. Как результат, сотни тысяч украинцев до сих пор стоят в квартирных очередях, из которых ежегодно получают жилье не более нескольких сотен граждан.

"Конечно, это не проблема, обусловленная войной, поскольку потребность реформирования жилищной сферы назрела задолго до большой войны. Но она - война, ее только углубила. Поэтому мы должны реагировать, чего от нас требует в том числе ЕС - по условиям программы The Ukraine Facility мы должны принять законопроект, который даст старт реформе жилищной политики, до 4 квартала 2025 года", - отметила Елена Шуляк.

Речь идет о законопроекте №12377 - "Об основных принципах жилищной политики". Это рамочный документ, в котором зафиксированы общие направления будущей жилищной реформы. Он предусматривает создание ряда механизмов, которые дадут возможность каждому украинцу реализовать свое право на жилье.

"Во-первых, предполагается запуск финансово-кредитных механизмов, которые позволят приобрести или построить себе жилье. Среди них льготная ипотека, компенсация части стоимости жилья, финансовый лизинг, государственно-частное партнерство для строительства доступного жилья, создание жилищных кооперативов. Во-вторых, речь идет о фонде социального жилья. Из него можно будет получить жилье во временное пользование. Например, взять в социальную аренду, или получить как служебное, то есть такое жилье нельзя будет приватизировать", - резюмировала Елена Шуляк.