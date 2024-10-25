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Не только белый: названы самые популярные цвета новых авто в Украине

Пятница 25 октября 2024 12:48
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Не только белый: названы самые популярные цвета новых авто в Украине Фото: названы наиболее популярные цвета новых автомобилей в Украине (renault.com)
Автор: Александр Мороз

Более 35% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине с начала 2024 года, были белого цвета. Бестселлер в команде машин белого цвета – кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Треть новых легковых автомобилей были серого цвета и это второй результат. Наиболее популярным в этом цвете был Renault Duster.

Третий результат по черному цвету, в который окрашено 15% новых авто, зарегистрированных с января по сентябрь. В этой классической расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Camry.

На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили почти 8% автомобилистов. Здесь первенство у электромобиля Volkswagen ID.4. Замыкает пятерку самых популярных цветов красный тон, на него приходится 3% зарегистрированных машин. Лидер среди красных – Mazda CX-5.

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