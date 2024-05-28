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В июле Украину может ожидать стремительное подорожание горючего: что известно

Вторник 28 мая 2024 14:57
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В июле Украину может ожидать стремительное подорожание горючего: что известно Фото: подорожание горючего может ждать Украину в июле (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В мае 2024 года Верховная рада зарегистрировала проект Закона №11256, предусматривающий увеличение налогов на подакцизную продукцию в Украине. Он предусматривает, в частности, в пяти шагах увеличить акцизный налог на топливо до 2028 года. Если этот закон будет принят, Украина будет ждать стремительного роста стоимости горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нефтерынок".

Закон предусматривает, что ставка акциза на бензины вырастет до €359 за 1000 л (+68,1%), на дизельное топливо – до €330 за 1000 л (в 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз ) – до €277,00 за 1000 л (в 5,32 раза).

"По графику предложенных изменений в текущих рыночных условиях уже 1 июля 2024 года планируется стремительное увеличение стоимости горючего для потребителей (промышленности и физлицам на АЗС). В частности, бензины станут дороже на 1,5 грн/л, дизтопливо - на 2,0 грн/ л", - пишут аналитики издания.

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