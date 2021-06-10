Ліквідація штабів Навального: США відреагували на рішення суду РФ

Росія не має оголошувати екстремістськими мирні організації і має припинити переслідування політика Олексія Навального і його прихильників. Білий дім засудив визнання судом РФ екстремістськими організації Навального.

Він порівняв дію суду з оголошенням екстремістським "Свідків Єгови". Прайс також повторно закликав звільнити Олексія Навального, "хворого і ув'язненого за політично сфальсифікованими мотивами".

"Ми закликаємо Росію припинити зловмисно оголошувати "екстремістськими" не причетні до насильства організації, щоб переслідувати їх, завершити репресії проти пана Навального і його прихильників і поважати міжнародні зобов'язання щодо забезпечення прав людини і основних свобод", - заявив він.

Рішення по ФБК створює ризик кримінального переслідування його прихильників за те, що ті користувалися фундаментальними правами людини, гарантованими Конституцією Росії, а також обмежує їхню участь в прийдешніх виборах до Держдуми, заявив представник Держдепу США.