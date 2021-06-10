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Ліквідація штабів Навального: США відреагували на рішення суду РФ

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Вашингтон, Четвер 10 червня 2021 07:10
Ліквідація штабів Навального: США відреагували на рішення суду РФ Фото: Олексій Навальний, російський опозиціонер (facebook com navalny1)
Автор: Артур Родивилов

Росія не має оголошувати екстремістськими мирні організації і має припинити переслідування політика Олексія Навального і його прихильників. Білий дім засудив визнання судом РФ екстремістськими організації Навального.

Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він порівняв дію суду з оголошенням екстремістським "Свідків Єгови". Прайс також повторно закликав звільнити Олексія Навального, "хворого і ув'язненого за політично сфальсифікованими мотивами".

"Ми закликаємо Росію припинити зловмисно оголошувати "екстремістськими" не причетні до насильства організації, щоб переслідувати їх, завершити репресії проти пана Навального і його прихильників і поважати міжнародні зобов'язання щодо забезпечення прав людини і основних свобод", - заявив він.

Рішення по ФБК створює ризик кримінального переслідування його прихильників за те, що ті користувалися фундаментальними правами людини, гарантованими Конституцією Росії, а також обмежує їхню участь в прийдешніх виборах до Держдуми, заявив представник Держдепу США.

Суд відмовився розсекретити матеріали позову прокуратури до ФБК про визнання фонду екстремістським. В ході розгляду прокуратура як докази у справі надала судді порожні листи. Захист зажадав вилучити їх з матеріалів справи.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагає від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

Більше про справу "Ів Роше", за яким Навального відправили в колонію, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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