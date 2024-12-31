Ликвидация МСЭК. Как военным получить статус инвалидности в новой системе с 2025 года
С января 2025 года в Украине заработает новая система оценки повседневного функционирования, которая заменит МСЭК. Военнослужащие смогут получить статус инвалидности через современную прозрачную процедуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Ликвидация МСЭК: как военнослужащему получить статус инвалидности в новой системе
С 1 января 2025 года в Украине заработает новая система оценки повседневного функционирования, которая заменит привычную медико-социальную экспертизу (МСЭК). Этот подход направлен на учет индивидуальных потребностей человека, обеспечение его активной жизни и доступа к необходимым вспомогательным средствам, компенсациям, выплатам и льготам.
Как будет работать новая система для военнослужащих
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Стабилизация состояния здоровья
После ранения военнослужащий попадает в ближайшее медицинское учреждение, где стабилизируется его состояние.
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Прохождение ВВК
Когда состояние здоровья позволяет, военнослужащий направляется на военно-врачебную комиссию (ВВК). Решение о направлении может принять командир воинской части, врач медицинского пункта или госпиталя.
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Оценка повседневного функционирования
На основе выводов ВВК военнослужащего направляют на оценку повседневного функционирования. Эта процедура определяет степень нарушений в повседневной деятельности, вызванных травмами или заболеваниями.
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Работа экспертной команды
Процесс оценки осуществляется экспертной командой врачей в многопрофильных медицинских учреждениях. Команда работает по разным форматам: очно, дистанционно, заочно или выездно. Если состояние здоровья ограничивает передвижение, процедура может проводиться по месту фактического пребывания военнослужащего.
Сроки и результаты
Оценивание длится до 30 дней с момента подачи электронного направления. Результаты включают:
- степень функциональных ограничений;
- влияние травмы или заболевания на повседневную жизнь;
- рекомендации по реабилитации и социальной поддержке.
На основе этих данных определяется группа инвалидности или степень утраты трудоспособности. Информация вносится в электронную систему, после чего направляется пациенту по электронной почте, почтовым письмом или отображается в кабинете врача.
Обжалование решения
В случае несогласия с результатами военнослужащий может подать жалобу в Центр оценки функционального состояния лица.
Также, в случае нарушения прав военнослужащие могут обращаться в Офис омбудсмена.
Реформа МСЭК
Напомним, что с января 2025 года в Украине вступают в силу новые правила работы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Согласно новым требованиям, МСЭК будет оценивать не только медицинское состояние пациентов, но и их повседневное функционирование. Это позволит создать более инклюзивную и детальную систему оценивания.