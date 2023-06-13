Врачи и эксперты в Ровенской области обсудили стратегию развития украинской оздоровительной отрасли

Украине сегодня крайне необходима долгосрочная, по крайней мере, на 5 лет, государственная программа здоровья, оздоровления и реабилитации. Это позволит не только планировать перспективы развития отрасли, но и привлекать частных инвесторов, которые смогут ориентироваться на долгосрочное будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на врачей и экспертов на конференции по использованию новейших технологий в сфере физической реабилитации и ментального здоровья на базе санатория "Червона Калина".

Понимая, как тяжело стране в послевоенное время будет поднимать эту ветвь без помощи других, необходимо поощрять и просто давать таким инвесторам возможность это делать. Таким "меценатом" сегодня является, например, международная биореновационная компания AREGY Group, которая вкладывает средства в развитие своих объектов, в частности, санатория "Червона Калина", отмечает, что на сегодня санаторная отрасль нуждается в дополнительном развитии. И для ее "расцвета" необходимо максимально сформировать вокруг этой сферы медицинское сообщество, привлечь ведущих международных специалистов и технологии.

К мероприятию, которое проводилось на территории санатория Ровенской области, присоединились коллеги из Волыни, сотрудники санатория "Пролісок". Оба санатория: и "Червона Калина", и "Пролісок" исповедуют принцип 100% индивидуального подхода к лечению пациентов.

"Благодаря организаторам мы имели возможность обменяться опытом с коллегами, которые фундаментально знают все направления работы санатория и могут предоставить и предложить соответствующие услуги по оздоровлению людям, перенесшим сложные катаклизмы, особенно сейчас в условиях войны. Ведь война заставила многих наших высокопрофессиональных специалистов уехать за границу Но самая высокая благодарность тем профессионалам и патриотам, которые стремятся восстановить и развивать наши природные серединки лечения и это полноценный заменитель дорогостоящих препаратов, которые не всегда несут в себе обещанный результат", - отметил профессор Львовского национального медицинского университета Лукьян Андриюк.

По словам директора санатория "Червона Калина" Елены Поповой, сегодня, когда в Украине продолжается война, не следует забывать о не менее важном "фронте" - здоровье нации.

"Понятно, что сегодня все силы и военных, и нас, гражданских, направлены на единое: на скорейшую, однозначную и безоговорочную победу. Однако уже сегодня надо думать о будущем: насколько здоровыми будут сегодняшние и завтрашние поколения украинцев. Сегодня мы с коллегами сделали еще один шаг к перспективной здоровой Украине", - резюмировала Елена Попова.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что AREGY GROUP в декабре 2022 года стала ключевым инвестором санатория "Червона калина" ровенского региона. В результате программы развития санатория, предложенной инвестором, планируется открытие более 200 рабочих мест, что даст около 30 млн. грн. наполнения государственного бюджета.

Также глава Ровенской ОГА Виталий Коваль заявлял о создании в Ровенской области хаба по подготовке специалистов-реабилитологов. Чанаторий "Красная калина" уже работает над подготовкой соответствующих специалистов.