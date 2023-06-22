Врачи Охматдета получили новейший компьютерный томограф от Siemens

Украинский диагностически лечебный центр для детей, больница "Охматдет" получила новый компьютерный томограф. Специалисты центра радиологии могут получать высококачественные изображения внутренних органов маленьких пациентов без значительных доз облучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения .

"Благодаря новейшему аппарату врачи смогут обеспечить полноценную диагностику детей любого возраста с минимальной лучевой нагрузкой и высоким качеством обследований. Кроме того, такой аппарат оборудован возможностью выполнять малые хирургические вмешательства, биопсии и пункции под контролем КТ и широким спектром современных клинических врачей", - отмечается в сообщении.

Руководитель центра радиологии Охматдета Станислав Ребенков отметил, что до сих пор детей из нового корпуса больницы приходилось каждый раз транспортировать в старое здание, а установленный там томограф часто выходил из строя, поэтому закупка нового аппарата была критически необходимой.

Кроме того, КТ обеспечивает качественно иной уровень диагностики, по сравнению с предыдущими возможностями больницы.

"На одном дыхании пациента можно получить качественные изображения органов грудной и брюшной полости, что минимизирует погрешности и неточности, которые появляются на изображении во время движения пациента и тем самым ухудшают его качество", - отметил Ребенков.

Напомним, ранее единственная в Украине компания, поставляющая подобное оборудование по прямому контракту с производителем, "Артек Медикал Групп", сообщила, что присоединилась к установке КТ Охматдети.