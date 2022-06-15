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Ліга націй: Англія зганьбилася з Угорщиною, Німеччина розгромила Італію

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Європа, Середа 15 червня 2022 08:45
Ліга націй: Англія зганьбилася з Угорщиною, Німеччина розгромила Італію Фото: Угорці щойно познущалися над Англією (twitter.com/EURO2024)
Автор: Антон Федорців

В останній ігровий день 4-го туру Ліги націй УЄФА різні перемоги здобули збірні Угорщини, Німеччини, Нідерландів і Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга націй, Дивізіон А, 4-й тур

Група А3

Англія – Угорщина – 0:4

Голи: Шаллай, 16, 70, Надь, 80, Газдаг, 89

Вилучення: Стоунз, 82 (А, друга жовта картка)

Німеччина – Італія – 5:2

Голи: Кімміх, 10, Гюндоган, 45+4 (пенальті), Мюллєр, 51, Вернер, 68, 69 – Ньйонто, 78, Бастоні, 90+4

Група А4

Нідерланди – Уельс – 3:2

Голи: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 – Джонсон, 26, Бейл, 90+2 (пенальті)

Польща – Бельгія – 0:1

Гол: Батшуаї, 16

Угорці повели в матчі з Англією на 16-й хвилині. Шаллая забули на вістрі атаки під час верхової боротьби, і він із кількох метрів розстріляв кіпера "Трьох левів". Шокували ж гості англійців у фінальні 20 хвилин. Спершу Шаллай технічно пробив воротарю під опорну ногу. Згодом Надь потужним пострілом лівою пробив під ближню стійку. А під завісу Газдаг реалізував ще один вихід на побачення з Ремсдейлом.

Ще веселіше було в паралельному поєдинку. Німці забили чемпіонам Європи п'ять м'ячів без відповіді за годину ігрового часу. Кімміх забив у два дотики після пасу партнера, Гюндоган реалізував пенальті, Мюллєр пробив з льоту на підборі, а Вернер двічі матеріалізував у гол передачі Гнабрі. Італійців вистачило лише на два м'ячі престижу – юний Ньйонто добив м'яч у сітку після сейву Нойєра, а Бастоні зіграв головою на ближній стійці під час стандарту.

Справжній трилер стався у Роттердамі. "Ораньє" швидко забили двічі – Ланг класно пробив під стійку з лінії штрафного, а Гакпо технічно поклав у кут після рикошету. Та валлійці швидко відквитали один гол зусиллями Джонсона. Коли ж Бейл на другій доданій хвилині реалізував одинадцятиметровий, то здалося, що нічия невідворотна. Але в атаці у відповідь Депай знайшов свій момент після скидки партнера.

На фоні таких результатів мінімальна перемога Бельгії наче з іншого дивізіону. "Червоні дияволи" забили у Варшаві на 16-й хвилині. Це Тілеманс зряче подав до штрафного майданчика, де Батшуаї виграв другий поверх і головою спрямував м'яч за спину голкіперу. Більше команди не забивали.

Нагадаємо, що українська збірна розійшлася миром із Ірландією і зберегла лідерство в квартеті.

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