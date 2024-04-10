Лига чемпионов: "Арсенал" спас ничью против "Баварии"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи

"Арсенал" – "Бавария" – 2:2

Голы: Сака, 12, Троссард, 76 – Гнабри, 18, Кейн, 32 (пенальти)

Обе команды на "Эмирейтс" с первых минут показали неплохие скорости. Интереснее выглядели "канониры". Именно подопечные Микеля Артеты открыли счет – Сака на углу штрафной получил передачу от Уайта, сместился в центр и уложил мяч в угол.

Мюнхенцы такое развитие событий восприняли спокойно. "Бавария" потратила считанные минуты на то, чтобы сравнять счет. Горетцка получил передачу из глубины поля и откатил мяч на Гнабри. Воспитанник "Арсенала" был безжалостным к родной команде – 1:1.

Команда Томаса Тухеля отодвинула игру подальше от собственных ворот. Лондонцы больше владели мячом, но немецкий гранд смог еще до перерыва выйти вперед. Салиба в собственном штрафном сбил Сане, а Кейн уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

"Канониры" принялись искать подходы к воротам Нойера заново. И до перерыва, и после него "Арсенал" владел инициативой, но мюнхенцы грамотно сбивали темп игры мелкими фолами. Тем временем до действительно опасных моментов лондонцы крайне редко доводили дело.

Фактически первый голевой момент во втором тайме "Арсенал" конвертировал в гол. Создал забитый мяч Жезус, обыгравший двух защитников и щедро выложивший мяч под удар Троссарду. Бельгиец попал в дальний угол. Больше команды не забивали и определят полуфиналиста в ответном матче 17 апреля.