Лідери G7 підтримують проведення Олімпіади у Токіо

Лідери G7 підтримали проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо цього року. Вони мають стати символом глобальної єдності у подоланні COVID-19.

"Ми вітаємо послання лідерів G7 на підтримку Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо. У Міжнародному олімпійському комітеті ми дуже вдячні за цей потужний сигнал упевненості та підтримки. Це надихне ще більше зміцнити наші зусилля разом з урядом Японії і оргкомітетом Ігор, щоб Олімпіада та Паралімпіада пройшли безпечно для всіх учасників", - зазначив президент МОК Томас Бах.

Як повідомляється, комюніке, випущене за підсумками віртуальної зустрічі лідерів G7, підтримує зобов'язання Японії організувати в Токіо безпечні та надійні Олімпійські та Паралімпійські ігри.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Есихидэ Суга заявив, що Олімпійські ігри пройдуть в Токіо в 2021 році і вони повинні вселити надію на тлі глобальної пандемії COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що Японія розгляне варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів. Остаточне рішення має бути прийнято до кінця весни.

Крім того, уряд Японії проведе Олімпіаду в Токіо без обов'язкової COVID-вакцинації для учасників.